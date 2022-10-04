Правительство Японии намерено работать над проблемой похищений
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Ёнаго, префектура Тоттори, 2 октября (Jiji Press). Главный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу подтвердил решимость правительства решить проблему похищения Северной Кореей японских граждан несколько десятилетий назад.
«Мы будем работать в полную силу (по решению вопроса о похищениях), продолжая тесно сотрудничать с другими заинтересованными странами, в том числе с США», – заявил представитель правительства на совещании, посвященном проблеме, которое состоялось в городе Ёнаго префектуры Тоттори.
Мацуно сказал, что ему «очень жаль жертв и членов их семей» за то, что не удалось вернуть ни одного похищенного с тех пор, как пять жертв вернулись в Японию из Северной Кореи в 2002 году. «У нас нет времени тратить время на решение проблемы», – сказал он.
Ранее 2 октября Мацуно посетил место в Ёнаго, откуда в 1977 году была похищена Мацумото Кёко, одна из жертв.
«Мне больно думать о чувствах ее старшего брата Хадзимэ, который продолжает ждать ее возвращения домой», – сказал Мацуно журналистам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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