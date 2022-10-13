Представителям СМИ показали парк Гибли
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Нагакутэ, преф. Айти, 12 октября (Jiji Press). Парк Гибли, новый тематический парк в центральной Японии, воссоздающий мир анимационных фильмов, созданных Studio Ghibli Inc., представили средствам массовой информации перед его открытием 1 ноября.
Парк Гибли, расположенный в мемориальном парке Всемирной выставки 2005 года в городе Нагакутэ, префектура Айти, состоит из пяти зон. Первоначально будут открыты три зоны, в том числе представляющие фильмы «Шёпот сердца» и «Мой сосед Тоторо». Ещё две зоны начнут принимать посетителей в следующем финансовом году.
Правительство префектуры Айти потратило около 34 миллиардов йен на строительство парка Гибли на участке площадью 7,1 га в мемориальном парке, который был основным местом проведения Всемирной выставки 2005 года, стремясь продолжить идеалы мероприятия, посвящённого природе.
Новая компания, созданная совместно токийской аниме-студией и газетным издательством «Тюнити симбун» в Нагоя, преф. Айти, будет осуществлять планирование и управление тематическим парком.
Ожидаемое количество посетителей после полного открытия парка составит около 1,8 миллиона человек в год, а экономический эффект составит около 48 миллиардов йен в год.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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