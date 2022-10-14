При аварии туристического автобуса у горы Фудзи погибла женщина

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Ояма, преф. Сидзуока, 13 октября (Jiji Press). В результате аварии туристического автобуса, которая произошла на дороге недалеко от горы Фудзи, погибла женщина.

Около 11:50 в полицию поступил вызов службы экстренной помощи, в котором сообщалось, что на дороге в городе Ояма, префектура Сидзуока, перевернулся автобус.

Всего в автобусе было 36 человек, 74-летняя пассажирка Эдагава Эмико была обнаружена в состоянии сердечно-легочной недостаточности, а позже констатировали её смерть. Остальные 35 получили ранения, в том числе три женщины серьёзно пострадали.

Там также находились водитель и женщина-гид, остальные были пассажирами. Шесть пассажиров были мужчинами, 28 женщинами.

Полиция префектуры Сидзуока арестовала 26-летнего водителя Ногути Юта на месте по подозрению в небрежном вождении, повлекшем за собой травмы. Ногути сказал полиции, что авария произошла по его вине.

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