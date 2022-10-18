Япония исключит пункт о праве на наказание детей из Гражданского кодекса

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Токио, 14 октября (Jiji Press). В целях запрещения телесных наказаний правительство Японии приняло законопроект об исключении положения Гражданского кодекса, гарантирующего родителям право дисциплинировать своих детей.

Законопроект также включает изменение преимущественных прав на отцовство, стремясь добиться того, чтобы все люди были внесены в официальный семейный реестр.

Правительство будет добиваться принятия законопроекта на текущей сессии парламента Японии.

Статья 822 Гражданского кодекса предусматривает, что лицо, осуществляющее родительские права, может наказывать ребенка в той мере, в какой это необходимо для ухода и воспитания.

Некоторые эксперты говорят, что статья используется как предлог для оправдания жестокого обращения с детьми как формы «дисциплинирования», поскольку слово «дисциплина» создаёт впечатление допустимости физических наказаний.

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