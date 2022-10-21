Потомки польских сирот, вывезенных Японией из Сибири после революции, выражают благодарность
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Варшава, 21 октября (Jiji Press). Потомки польских сирот, спасённых Японией, вывезшей их из Сибири после революции в России, выразили свою благодарность на мероприятии, посвященном 100-летию спасательных работ в посольстве Японии в Варшаве в начале этого месяца.
В период с 1920 по 1922 год в общей сложности 765 польских сирот, оставшихся на Дальнем Востоке России в неразберихе после революции 1917 года, были спасены и получили лечение и уход в Японии, а затем были отправлены обратно в Польшу.
Славомир Самардакевич, 53-летний академик, сказал, что помнит рассказы о старых временах от деда, когда он навещал его в возрасте 16 лет.
Дедушка рассказывал ему об «ужасных условиях, нищете и невообразимом голоде в Сибири, где людям негде было жить, – сказал Самардакевич. – Он говорил, что ему часто приходилось нищенствовать или воровством добывать еду, чтобы выжить».
Дедушка расстался с матерью и сестрой и отправился на корабле в город Цуруга в префектуре Фукуи, центральная Япония, со своим младшим братом. Их взял под опеку токийская группа социального обеспечения Фукудэн-кай, и там они провели около трёх месяцев.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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