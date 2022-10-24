Исследователи создали робота, похожего на министра Коно
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Токио, 21 октября (Jiji Press). Исследовательская группа под руководством профессора Университета Осаки Исигуро Хироси создала робота-гуманоида, напоминающего министра цифровых технологий Коно Таро.
21 октября на мероприятии, посвящённом представлению робота, Коно сказал, что чувствует близость с роботом. «С одобрения парламента я бы позволил ему присутствовать на заседании бюджетного комитета», – пошутил министр.
Робот был разработан, чтобы проверить, можно ли проводить социальные мероприятия удалённо. Исследование является частью проекта Кабинета министров.
Робот высотой 175 сантиметров имеет 52 подвижные части, в том числе на лице, руках и пояснице.
Ожидается, что такие роботы будут способствовать повышению эффективности работы и продвижению реформы стиля работы, но пока неизвестно, будут ли они приняты в обществе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]