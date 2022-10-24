Исследователи создали робота, похожего на министра Коно

Новости

Токио, 21 октября (Jiji Press). Исследовательская группа под руководством профессора Университета Осаки Исигуро Хироси создала робота-гуманоида, напоминающего министра цифровых технологий Коно Таро.

21 октября на мероприятии, посвящённом представлению робота, Коно сказал, что чувствует близость с роботом. «С одобрения парламента я бы позволил ему присутствовать на заседании бюджетного комитета», – пошутил министр.

Робот был разработан, чтобы проверить, можно ли проводить социальные мероприятия удалённо. Исследование является частью проекта Кабинета министров.

Робот высотой 175 сантиметров имеет 52 подвижные части, в том числе на лице, руках и пояснице.

Ожидается, что такие роботы будут способствовать повышению эффективности работы и продвижению реформы стиля работы, но пока неизвестно, будут ли они приняты в обществе.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме