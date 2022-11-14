Япония даст возможность префектурам самостоятельно реагировать на восьмую волну COVID-19
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Токио, 11 ноября (Jiji Press) -- Правительство Японии заявило, что у каждой префектуры предусмотрен индивидуальный план действий на случай восьмой волны заболевания COVID-19.
При возникновении вирусологической ситуации, когда пациенты с COVID-19 с высоким риском развития тяжелых симптомов не могут получить амбулаторную помощь, префектуры будут рекомендовать людям воздерживаться от посещения предприятий общественного питания и участия в масштабных мероприятиях.
Правительство не планирует просить предприятия о сокращении рабочих часов, чтобы сохранить экономику в работоспособном состоянии.
«Мы будем просить (префектуры) принять меры, которые подходят для каждой конкретной ситуации», - сказал журналистам министр восстановления экономики Гото Сигэюки.
Правительство Японии не планирует вводить ограничения на передвижение людей как в условиях чрезвычайного положения, так и до его введения, заявил Гото.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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