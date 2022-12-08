Борющаяся с изменением климата японская активистка Хирата вошла в список 100 влиятельных женщин BBC
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Лондон, 6 декабря (Jiji Press). Хирата Кимико, японская активистка, занимающаяся охраной окружающей среды, вошла в список 100 влиятельных женщин года британской телекомпании BBC, опубликованный 6 декабря.
Хирата уже давно занимается проблемами изменения климата, в том числе в экологической неправительственной организации. Она является исполнительным директором Climate Integrate, независимого аналитического центра в Токио.
Призывая Японию отказаться от ископаемого топлива, Хирата возглавляет кампанию по прекращению строительства угольных электростанций.
В 2021 году она стала первой японкой, получившей экологическую премию Голдмана, известную как «экологическая Нобелевская премия».
«Мы знаем, что наши усилия чрезвычайно важны, и ценим признание международного сообщества нашей работы в Японии», – говорится в заявлении Хираты.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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