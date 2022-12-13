Великобритания поддержала заявку Японии на постоянное членство в Совете Безопасности ООН

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Лондон, 12 декабря (Jiji Press). Великобритания поддерживает реформу ООН, в ходе которой Япония получит постоянное место в Совете Безопасности ООН, заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

«Мы не стоим на пути реформ», – сказал Клеверли в своей речи в Лондоне, излагая свое видение британской внешней политики.

Великобритания «хочет приветствовать Бразилию, Индию, Японию и Германию в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН наряду с постоянным африканским представительством», – сказал он.

Комментарии главы внешнеполитического ведомства Великобритании, одного из пяти нынешних постоянных членов Совета Безопасности, могут помочь Японии, Бразилии, Индии и Германии получить постоянное членство в этом органе ООН.

Клеверли сказал, что Британия безмерно выигрывает от своей прочной дружбы с Соединёнными Штатами, Францией, Германией, Канадой, Австралией и многими другими, выступая против вторжения России в Украину. Он добавил, что Великобритания на прошлой неделе объявила о плане разработки истребителя нового поколения совместно с Японией и Италией.

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