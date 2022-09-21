Кисида отправляется в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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Токио, 20 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио отбыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой он намерен призвать к реформе ООН и ядерному разоружению.
Премьер-министр Японии впервые за три года будет лично присутствовать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«В то время, когда основы международного порядка поколеблены, я направлю предложения Японии, в том числе по укреплению функций ООН», – сказал Кисида журналистам в канцелярии премьер-министра перед отъездом.
Кисида должен был выехать из Японии 19 сентября, но отложил поездку, чтобы принять необходимые меры в связи с мощным тайфуном Нанмадол, нанёсшим ущерб во многих частях страны.
В своём выступлении в ООН, запланированном на 20 сентября, Кисида должен подчеркнуть важность международного порядка, основанного на верховенстве закона, в условиях российского вторжения в Украину.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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