ООН приняла предложенную Японией резолюцию об отказе от ядерного оружия

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Нью-Йорк, 7 декабря (Jiji Press). Генеральная Ассамблея ООН по предложению Японии приняла резолюцию, призывающую к отказу от ядерного оружия 29-й год подряд.

Последняя резолюция получила 147 голосов «за» и шесть «против» при 27 воздержавшихся.

В резолюции впервые упоминается Договор о запрещении ядерного оружия, полностью запрещающий производство и обладание ядерным оружием. В ней отмечено вступление договора в силу в январе 2021 года и первая встреча участников в июне этого года.

Резолюция также коснулась конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия в августе, которая завершилась без принятия итогового документа из-за противодействия России.

Резолюция не критиковала Россию конкретно, а выражала сожаление по поводу решения одной страны, ставшего причиной провала конференции.

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