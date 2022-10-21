Мэры на встрече в Хиросиме призвали к ликвидации ядерного оружия
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Хиросима, 20 октября (Jiji Press). Мэры всего мира завершили двухдневную встречу в городе Хиросима на западе Японии принятием декларации, в которой выражается их решимость отказаться от ядерного оружия.
Декларация «Призыв Хиросимы» призвала правительства всего мира отказаться от концепции ядерного сдерживания, чтобы снизить напряженность и снизить риск применения ядерного оружия.
Она также призывает больше стран ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия, чтобы ускорить усилия по ликвидации ядерного оружия.
«Мы успешно укрепили связи между городами-членами, которые продолжают прилагать усилия для реализации мечты об отказе от ядерного оружия», – заявил на пресс-конференции мэр Хиросимы Мацуи Кадзуми, председательствующий на встрече.
К 10-й Генеральной конференции мэров за мир присоединились представители 102 городов девяти стран, а также онлайн-участники из других городов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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