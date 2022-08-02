Премьер-министр Японии Кисида Фумио представил Хиросимский план безъядерного мира

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Нью-Йорк, 1 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио представил свой Хиросимский план действий для достижения мира без ядерного оружия в своём выступлении на конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, в Нью-Йорке.

Кисида стал первым премьер-министром Японии, единственной страны в мире, пострадавшей от атомных бомбардировок, когда-либо присутствовавшим на конференции по рассмотрению действия Договора.

В своем выступлении в штаб-квартире ООН Кисида призвал страны признать важность обязательства не применять ядерное оружие и призвал ядерные державы повысить прозрачность своего ядерного потенциала.

Говоря об угрозе России применить ядерное оружие во время вторжения в Украину, Кисида сказал, что он «не может не признать, что путь к миру без ядерного оружия стал ещё труднее».

«Тем не менее сдаваться нельзя, – подчеркнул Кисида. – Как премьер-министр из Хиросимы я считаю, что мы должны шаг за шагом принимать все реалистичные меры для мира без ядерного оружия, каким бы трудным ни был этот путь».

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