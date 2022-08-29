Премьер-министр Японии Кисида Фумио критикует Россию из-за провала конференции по нераспространению ядерного оружия
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Токио, 27 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио раскритиковал Россию после того, как ключевая конференция по нераспространению ядерного оружия в Нью-Йорке закончилась провалом после почти четырёхнедельных переговоров.
«Крайне прискорбно, что консенсус не был достигнут из-за противодействия одной страны, России», – заявил Кисида журналистам онлайн после того, как обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась 26 августа без принятия окончательного документа.
«Я хочу придать импульс международному сообществу для реализации мира без ядерного оружия», – сказал он, имея в виду саммит Большой семёрки в следующем году, который пройдёт в разрушенном атомной бомбой городе Хиросима на западе Японии в мае.
Кисида выступил с речью на международной встрече 1 августа, в день её открытия, став первым премьер-министром Японии, принявшим участие в обзорной конференции по ДНЯО. В своем выступлении он призвал к сотрудничеству для достижения значимых результатов.
Хотя с самого начала ожидались жёсткие переговоры, срыв этой конференции, вероятно, нанесёт удар по авторитету премьер-министра, считают эксперты.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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