Четыре китайских правительственных корабля вошли в японские воды у островов Сэнкаку
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Наха, префектура Окинава, 21 декабря (Jiji Press). Четыре корабля китайской береговой охраны вошли в территориальные воды Японии у островов Сэнкаку, расположенных в самой южной префектуре, Окинаве.
Это было 27-е в этом году и первое с 25 ноября вторжение китайских правительственных кораблей в японские воды у островов, находящихся под управлением Японии, на которые также претендует Китай.
Корабли Haijing вошли в японские воды к юго-востоку от острова Куба в цепи Сэнкаку между 10:35 и 10:55 и покинули воды между 12:05 и 12:20, как сообщил 11-й региональный штаб Береговой охраны Японии, расположенный в Нахе, главном городе префектуры Окинава.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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