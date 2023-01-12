Кисида и Сунак подписали договор о безопасности

Новости

Лондон, 11 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его британский коллега Риши Сунак подписали соглашение, облегчающее взаимные визиты Сил самообороны Японии и британских военнослужащих в страны друг друга.

Два лидера подписали соглашение о взаимном доступе во время встречи в Лондоне в рамках усилий Японии и Великобритании по укреплению сотрудничества в области безопасности между двумя странами.

Великобритания является второй после Австралии страной, с которой Япония заключила такой пакт.

Кисида сказал Сунаку в начале встречи, что Япония и Великобритания должны работать вместе как особые стратегические партнёры для решения глобальных проблем.

Сунак сказал Кисиде, что отношения сотрудничества между Японией и Великобританией становятся важнее, чем когда-либо в прошлом.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме