Япония и Италия начнут переговоры о сотрудничестве в области безопасности

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Рим, 10 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его итальянский коллега Джорджия Мелони 10 января договорились о том, чтобы начать переговоры между представителями министерств иностранных дел и обороны для развития сотрудничества в области безопасности между их странами.

«Мы договорились и дальше укреплять сотрудничество наших стран, чтобы поддерживать и укреплять свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона», – сказал Кисида на совместной пресс-конференции по итогам встречи с Мелони.

В прошлом месяце Япония, Италия и Великобритания договорились о совместной разработке и производстве истребителя, который заменит японский истребитель F-2 ВВС.

«Я надеюсь, что (этот договор) будет способствовать промышленному сотрудничеству между странами и станет основой для сотрудничества в области безопасности, – сказал японский премьер-министр. – Я приветствую растущий интерес Италии к Индо-Тихоокеанскому региону», — добавил Кисида.

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