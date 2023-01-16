Спустя 3 года после выявления первого случая COVID-19 в Японии продолжается борьба с коронавирусом

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Токио, 15 января (Jiji Press). Исполнилось три года с тех пор, как в Японии был выявлен первый случай COVID-19, и с тех пор здесь произошло несколько волн заражения из-за постоянного появления всё новых вариантов коронавируса, в том числе варианта омикрон.

Поскольку эксперты говорят, что уровень смертности от варианта омикрон ниже, чем от сезонного гриппа, правительство Японии в настоящее время обсуждает пересмотр классификации COVID-19 в законе об инфекционных заболеваниях.

15 января 2020 года в Японии был выявлен первый случай заболевания COVID-19, о чём на следующий день сообщило министерство здравоохранения. Вскоре после этого произошла массовая вспышка среди пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине у берегов Японии.

К весне 2021 года в Японии прошло три волны инфекции исходного штамма коронавируса, который впервые был выявлен в китайском городе Ухань, и его вариантов, впервые обнаруженных в Европе. Прививки от COVID-19 начались в Японии в феврале 2021 года, но тогда страна столкнулась с четвёртой волной инфекций из-за распространения альфа-варианта, впервые обнаруженного в Великобритании.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио проводились в период с июля по сентябрь 2021 года после переноса на один год из-за пандемии COVID-19, несмотря на охватившую Японию пятую волну COVID-19, вызванную дельта-вариантом, впервые зарегистрированным в Индии. Считалось, что вариант дельта имеет более высокий риск возникновения серьёзных симптомов.

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