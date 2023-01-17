Япония предупреждает Китай в связи с новыми китайскими правилами для многофункциональных принтеров

Новости

Токио, 16 января (Jiji Press). Правительство Японии предупредило Китай в связи с опубликованным им новым национальным стандартом, требующим, чтобы иностранные производители многофункциональных принтеров и другого оборудования проектировали и разрабатывали свою продукцию в Китае.

«Мы слышали, что (Китай) официально запустил проект по пересмотру национального стандарта, который применяется к закупке офисного оборудования ключевым сектором информационной инфраструктуры Китая», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.

Есть опасения, что новый китайский стандарт, если он будет введён, заставит японских поставщиков разрабатывать и производить такое оборудование в Китае, что может привести к утечке их передовых технологий китайской стороне.

Китайский стандарт «должен соответствовать международным правилам», подчеркнул Мацуно.

«Чтобы предотвратить несправедливое невыгодное положение японских фирм, мы примем необходимые меры в рамках сотрудничества в этой отрасли», – заявил генеральный секретарь кабинета министров.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме