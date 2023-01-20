Исследователи из Осаки открыли способ уничтожения моли-вредителя с помощью лазерного луча

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Осака, 19 января (Jiji Press). Группа из Университета Осаки обнаружила жизненно важные участки моли-вредителя, уязвимые для лазерного луча, что открыло путь для её уничтожения без использования сельскохозяйственных химикатов.

Согласно результатам исследования, о которых сообщили на научной конференции 19 января, группа Института лазерной инженерии национального университета сделала открытие, касающееся Spodoptera litura, живущей во многих частях мира.

В США разработана технология уничтожения комаров с помощью лазерного луча, выделяющего тепло. Но с помощью этой технологии трудно избавиться от более крупных насекомых, таких как мотыльки.

Spodoptera litura признана министерством сельского хозяйства опасным вредителем. Её гусеница, известная как табачная совка, нападает на капусту и другие культуры.

Команда обнаружила, что грудь и голова мотылька являются уязвимыми местами. Им удалось отследить летающих мотыльков этого вида и сбивать их лазерными лучами.

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