Япония подаёт пересмотренную заявку на включение рудника Садо в список ЮНЕСКО

Новости

Токио, 20 января (Jiji Press). Правительство Японии направило в ЮНЕСКО пересмотренное рекомендательное письмо о включении золотого рудника Садо в центральной префектуре Ниигата в список Всемирного культурного наследия, заявила министр культуры Нагаока Кэйко.

При нормальном ходе событий летом 2024 года комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО проведёт обсуждение вопроса о том, следует ли добавлять объект Садо в список наследия.

«Мы стремимся к тому, чтобы (Садо) стал объектом Всемирного наследия», – заявила Нагаока на пресс-конференции.

Японское правительство представило своё первоначальное рекомендательное письмо для памятников Садо в феврале прошлого года в условиях критики со стороны Южной Кореи, которая утверждала, что там практиковался принудительный труд людей с Корейского полуострова.

Процедура рассмотрения рекомендации была приостановлена после того, как ЮНЕСКО заявила, что в японском письме не было пояснений относительно пропусков в водных путях, используемых для сбора россыпного золота на этом руднике.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме