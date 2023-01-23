Япония подаёт пересмотренную заявку на включение рудника Садо в список ЮНЕСКО
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Токио, 20 января (Jiji Press). Правительство Японии направило в ЮНЕСКО пересмотренное рекомендательное письмо о включении золотого рудника Садо в центральной префектуре Ниигата в список Всемирного культурного наследия, заявила министр культуры Нагаока Кэйко.
При нормальном ходе событий летом 2024 года комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО проведёт обсуждение вопроса о том, следует ли добавлять объект Садо в список наследия.
«Мы стремимся к тому, чтобы (Садо) стал объектом Всемирного наследия», – заявила Нагаока на пресс-конференции.
Японское правительство представило своё первоначальное рекомендательное письмо для памятников Садо в феврале прошлого года в условиях критики со стороны Южной Кореи, которая утверждала, что там практиковался принудительный труд людей с Корейского полуострова.
Процедура рассмотрения рекомендации была приостановлена после того, как ЮНЕСКО заявила, что в японском письме не было пояснений относительно пропусков в водных путях, используемых для сбора россыпного золота на этом руднике.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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