Министр иностранных дел Южной Кореи выразил протест против рекомендации Японией золотого рудника на острове Садо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Токио, 3 февраля (Jiji Press). Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён выразил протест против недавнего решения правительства Японии рекомендовать комплекс золотого рудника Садо в префектуре Ниигата для внесения в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
В ходе телеконференции с министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасой Чон также выразил глубокое разочарование в связи с решением, принятым ранее на этой неделе.
Прискорбно, что Сеул сделал одиночное заявление по этому поводу, ответил Хаяси, добавив, что точка зрения Южной Кореи неприемлема.
Южная Корея выступает против плана внесения в список Всемирного культурного наследия комплекса Садо в центральной Японии, утверждая, что корейцев принуждали работать там во время Второй мировой войны.
Чон пожаловался на обещание Японии предоставить пояснения о рабочих с Корейского полуострова, связанных с местами промышленной революции эпохи Мэйдзи в Японии, включая остров угольных шахт, известный как Гункандзима в юго-западной префектуре Нагасаки. Эти объекты имеют статус Всемирного наследия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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