В Японии обеспокоены постановлением южнокорейского суда о принудительном труде во время войны

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Токио, 19 августа (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Като Кацунобу выразил обеспокоенность по поводу возможных серьёзных последствий для отношений между Японией и Южной Кореей из-за недавнего постановления южнокорейского окружного суда, касающегося принудительного труда во время войны.

Суд постановил наложить арест и взыскать денежные претензии с имущества японской Mitsubishi Heavy Industries, находящегося в распоряжении южнокорейской компании-клиента. Ходатайство о таком постановлении было подано в начале этого месяца южнокорейскими истцами в иске, по которому Верховный суд Южной Кореи в ноябре 2018 года вынес постановление, согласно которому Mitsubishi Heavy обязана выплатить компенсацию корейцам, привлечённым для работы в компании во время Второй мировой войны.

«Ситуация будет очень серьёзной для японско-южнокорейских отношений», если южнокорейские истцы получат денежные средства путем взыскания средств, являющихся долгами южнокорейской фирмы перед японской компанией, такой ситуации «необходимо избегать» – сказал Като на пресс-конференции.

Като указал, что правительство планирует призвать Южную Корею представить решение, приемлемое для японской стороны.

Отметив, что проблема труда в военное время уже решена, Като сказал, что решение Верховного суда и судебные процедуры Южной Кореи, которые проводились по этому вопросу, являются «явным нарушением международного права».

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