Япония порекомендует внести золотой рудник на острове Садо в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Токио, 1 февраля (Jiji Press). Правительство Японии официально приняло решение рекомендовать комплекс золотого рудника Садо в префектуре Ниигата для внесения в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
По словам официальных лиц, правительство порекомендует добавить остров Садо в список наследия в 2023 году. Срок для представления рекомендаций агентству ООН заканчивается 1 февраля, и генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил, что правительство представит рекомендательное письмо, чтобы уложиться в срок.
Решение кабинета министров было принято при сильном противодействии Южной Кореи, которая утверждает, что во время Второй мировой войны там на принудительных работах работали люди с Корейского полуострова.
Японское правительство создаст целевую группу для содействия усилиям, направленным на то, чтобы добиться понимания международным сообществом исторической значимости этого места.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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