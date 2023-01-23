В Японии распространяется сезонный грипп
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Токио, 20 января (Jiji Press). Среднее число больных гриппом на одно медицинское учреждение за неделю к 16 января превысило 1 во всех 47 префектурах Японии, что свидетельствует о начале эпидемии, как показал опрос министерства здравоохранения.
Общенациональный показатель на одно учреждение составил 7,37, в то время как в семи префектурах, включая Осаку, Эхимэ, Нагасаки и Кагосиму, он превысил 10. Значение выше 10 указывает на то, что в течение четырёх недель может произойти серьёзное распространение сезонного гриппа.
По префектурам наибольшее количество больных на одну больницу было на Окинаве – 33,23, затем следовали Фукуока (16,96), Миядзаки (16,63) и Сага (15,79). Показатель выше 30 говорит о серьёзном распространении заболевания.
Сезонный грипп, по-видимому, распространяется в основном в западных районах Японии, включая юго-западный регион Кюсю.
Опрос министерства здравоохранения охватил около 5000 медицинских учреждений по всей стране.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]