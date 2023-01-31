Два человека погибли в результате схода лавины в Нагано

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Нагано, 30 января (Jiji Press). Двое мужчин были обнаружены и признаны мёртвыми после того, как накануне их накрыла лавина в деревне Отари в префектуре Нагано, сообщила местная полиция.

На момент обнаружения мужчины были засыпаны снегом на 20-30 сантиметров рядом с местом схода лавины и не подавали признаков жизни, находясь в состоянии сердечно-лёгочной недостаточности.

По данным отделения полиции Омати департамента полиции префектуры Нагано, это двое из четырёх иностранцев, пострадавших от лавины во время катания на лыжах по пересечённой местности на восточном склоне плато Тэнгухара, на высоте около 2100 метров, на горе Хакуба Норикура около 14:30 29 января.

Двое других спустились с горы вечером 29 января, а один из них в возрасте 20 лет был доставлен в больницу с вывихом правого плеча.

Двенадцать полицейских искали пропавших без вести иностранных лыжников с утра 30 января.

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