Сильный снегопад в Японии

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Токио, 25 января (Jiji Press). Сильный снегопад обрушился на многие районы Японии, особенно на районы вдоль побережья Японского моря, что привело к перебоям в железнодорожном и воздушном сообщении, а также в движении по скоростным автомагистралям.

По данным железнодорожной компании JR West, 18 поездов на Токайдо и некоторых других линиях в западной Японии застряли между станциями. Около 7200 пассажиров были временно заперты в вагонах поездов на срок до 10 часов.

Сильный снегопад также стал причиной задержек в обслуживании линий сверхскоростных пассажирских экспрессов Токайдо-Санъё, Хокурику и Кюсю синкансэн. Участок линии Ямагата синкансэн между станциями Фукусима и Синдзё был закрыт на весь день.

В префектуре Окаяма в городе Манива на западе Японии мужчина в возрасте 80 лет был найден погребённым под снегом, а позже было подтверждено, что он мёртв. В юго-западной префектуре Ойта 62-летний мужчина погиб от удара падающего дерева.

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Исодзаки Ёсихико сообщил на пресс-конференции, что на 15:00 в Японии были подтверждены один смертельный случай из-за снега и два смертельных случая с неподтверждённой связью со снегопадом.

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