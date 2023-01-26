Сильный снегопад в Японии
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Токио, 25 января (Jiji Press). Сильный снегопад обрушился на многие районы Японии, особенно на районы вдоль побережья Японского моря, что привело к перебоям в железнодорожном и воздушном сообщении, а также в движении по скоростным автомагистралям.
По данным железнодорожной компании JR West, 18 поездов на Токайдо и некоторых других линиях в западной Японии застряли между станциями. Около 7200 пассажиров были временно заперты в вагонах поездов на срок до 10 часов.
Сильный снегопад также стал причиной задержек в обслуживании линий сверхскоростных пассажирских экспрессов Токайдо-Санъё, Хокурику и Кюсю синкансэн. Участок линии Ямагата синкансэн между станциями Фукусима и Синдзё был закрыт на весь день.
В префектуре Окаяма в городе Манива на западе Японии мужчина в возрасте 80 лет был найден погребённым под снегом, а позже было подтверждено, что он мёртв. В юго-западной префектуре Ойта 62-летний мужчина погиб от удара падающего дерева.
Заместитель генерального секретаря кабинета министров Исодзаки Ёсихико сообщил на пресс-конференции, что на 15:00 в Японии были подтверждены один смертельный случай из-за снега и два смертельных случая с неподтверждённой связью со снегопадом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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