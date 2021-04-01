[Видео] Японская железнодорожная компания «Одакю» представила открывающийся музей «романтических поездов»
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26 марта компания Odakyu Electric Railway показала средствам массовой информации интерьер постоянной экспозиции Музея «романтических поездов» в городе Эбина префектуры Канагава. Здесь представлены пять вышедших из эксплуатации «романтические экспрессы», а также диорама с первым поездом, воспроизводящая городской пейзаж на момент открытия движения этих поездов по маршруту Синдзюку-Хаконэ. Музей откроется 19 апреля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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