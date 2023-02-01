Американский профессиональный лыжник погиб под лавиной в Японии
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Нью-Йорк, 30 января (Jiji Press). 31-летний американский профессиональный лыжник скончался после того, как 29 января попал в лавину в префектуре Нагано в центральной Японии, сообщили NBC и другие СМИ.
Согласно сообщениям СМИ, смерть Кайла Смейна, профессионального лыжника-фристайла из Лейк-Тахо, штат Калифорния, подтвердила его семья.
Смейн выиграл золотую медаль в хафпайпе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в 2015 году.
Лавина сошла на восточном склоне горы Хакуба Норикура в деревне Отари днём 29 января, захватив группу иностранцев, которые катались на лыжах по пересечённой местности.
Смейн был одним из двух человек, погибших в лавине.
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