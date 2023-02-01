Американский профессиональный лыжник погиб под лавиной в Японии

Новости

Нью-Йорк, 30 января (Jiji Press). 31-летний американский профессиональный лыжник скончался после того, как 29 января попал в лавину в префектуре Нагано в центральной Японии, сообщили NBC и другие СМИ.

Согласно сообщениям СМИ, смерть Кайла Смейна, профессионального лыжника-фристайла из Лейк-Тахо, штат Калифорния, подтвердила его семья.

Смейн выиграл золотую медаль в хафпайпе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в 2015 году.

Лавина сошла на восточном склоне горы Хакуба Норикура в деревне Отари днём 29 января, захватив группу иностранцев, которые катались на лыжах по пересечённой местности.

Смейн был одним из двух человек, погибших в лавине.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме