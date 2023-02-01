Японский посол добивается для Японии возможности ловить рыбу возле островов, контролируемых Россией

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Токио, 31 января (Jiji Press). Посол Японии в России Кодзуки Тоёхиса обратился с просьбой о скорейшем осуществлении Японией рыболовных операций в водах вблизи четырёх северо-западных островов Тихого океана, которые являются объектом давнего территориального спора с Россией, на основе межправительственного соглашения. Об этом сообщает посольство Японии в Москве.

Кодзуки сделал запрос, когда он проводилл переговоры с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко 30 января. По сообщению посольства, они также обменялись мнениями о связях своих стран и о вторжении России в Украину.

Между тем российские правительственные чиновники заявили, что Руденко настоятельно просил японскую сторону во время переговоров придерживаться реалистичного подхода и воздерживаться от принятия мер против России, которые могут ещё больше ухудшить двусторонние отношения.

29 января МИД России заявил, что уведомил японскую сторону об отказе от проведения межправительственных переговоров по японскому промыслу минтая и других видов вблизи удерживаемых Россией островов, на которые претендует Токио, из-за антироссийских мер Японии.

В июне прошлого года Москва в одностороннем порядке объявила о приостановке действия японско-российского соглашения о японском рыболовстве вокруг спорных островов, которое вступило в силу в 1998 году – очевидно, в ответ на санкции Японии против России за её вторжение в Украину.

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