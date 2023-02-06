В Саппоро после трёхлетнего перерыва праздник снега открылся для посетителей

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Саппоро, 4 февраля (Jiji Press). В городе Саппоро, расположенном в самой северной префектуре Японии Хоккайдо, начался популярный ежегодный праздник снега, на котором впервые за три года были представлены снежные скульптуры.

Снежный праздник в Саппоро в предыдущие два года проходил в режиме онлайн в условиях пандемии COVID-19. На этот раз на площадках в центре Саппоро выставлено в общей сложности около 160 снежных и ледяных скульптур, которыми любуются посетители.

Пять гигантских снежных скульптур выставлены на главной площадке парка Одори, в том числе скульптура в форме Hokkaido Ballpark F Village, нового комплекса бейсбольного стадиона, открытие которого запланировано на март в соседнем городе Китахиросима.

Скульптуры, созданные горожанами, включают скульптуры птицы симаэнага, подвида длиннохвостых синиц, обитающих на Хоккайдо, а также зайцев, поскольку 2023 год – год Зайца по китайскому календарю.

Есть также ряд скульптур, посвящённых миру и связанных со вторжением России в Украину.

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