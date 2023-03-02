Автомобиль, управляемый пожилым водителем, врезался в больницу в Осаке, погибло два человека

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Осака, 1 марта (Jiji Press). Автомобиль, за рулём которого находился 71-летний мужчина, врезался в больницу в городе Осака на западе Японии, в результате чего погибли две женщины, сообщили местная полиция и другие источники.

Водитель Го Масаки, гражданин Южной Кореи, был арестован по подозрению в небрежном вождении, повлекшем за собой смерть. Он признал обвинения.

Около 14:50 сотрудник больницы Икуно Айва в районе Тацумиминами городского округа Икуно позвонил в скорую помощь и сообщил, что два человека застряли между автомобилем и больницей, в которую он врезался.

Согласно источникам, Го ехал на север по улице перед больницей. Его машина выехала на тротуар через встречную полосу, сбила двух женщин и врезалась в больницу.

Жертвам – вероятно, пешеходам – было более 70 лет.

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