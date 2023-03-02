Автомобиль, управляемый пожилым водителем, врезался в больницу в Осаке, погибло два человека
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Осака, 1 марта (Jiji Press). Автомобиль, за рулём которого находился 71-летний мужчина, врезался в больницу в городе Осака на западе Японии, в результате чего погибли две женщины, сообщили местная полиция и другие источники.
Водитель Го Масаки, гражданин Южной Кореи, был арестован по подозрению в небрежном вождении, повлекшем за собой смерть. Он признал обвинения.
Около 14:50 сотрудник больницы Икуно Айва в районе Тацумиминами городского округа Икуно позвонил в скорую помощь и сообщил, что два человека застряли между автомобилем и больницей, в которую он врезался.
Согласно источникам, Го ехал на север по улице перед больницей. Его машина выехала на тротуар через встречную полосу, сбила двух женщин и врезалась в больницу.
Жертвам – вероятно, пешеходам – было более 70 лет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Пожилому водителю, обвиняемому в смертельной автомобильной аварии в Токио, грозит семилетний срок
- Старение общества и рост количества ДТП с участием пожилых водителей в Японии: проблемы и пути решения
- В условиях роста случаев ДТП с участием пожилых водителей в Японии от водительских прав отказалось 600000 пожилых людей
- 74-летний актёр отказался от водительских прав после недавней череды ДТП с участием пожилых водителей в Японии
- Авария в Фукуоке: пожилой водитель выехал на встречную полосу
- Среди ДТП со смертельным исходом в Японии 15% произошло с участием водителей старше 75 лет
- У 47000 пожилых водителей в Японии выявлены признаки возможной деменции
- Количество ДТП с участием пожилых водителей в 2017 году оставалось высоким
- 70% пожилых водителей в Японии думают об отказе от водительских прав
- Япония – самая «старая» страна в мире
- Япония рассматривает вопрос о создании новой системы выдачи прав пожилым водителям
- Скидка на рамэн за отказ от водительских прав