Yanmar сворачивает операции в России

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Токио, 9 марта (Jiji Press). Компания Yanmar Holdings заявила в среду о прекращении всех бизнес-операций в России из-за войны против Украины.

Японский производитель сельскохозяйственной техники заявил, что прекратит деятельность дочерней компании «Янмар РУС» в начале следующего месяца.

Компания заявила, что «при нынешних обстоятельствах продолжение нашего бизнеса в России невозможно».

Решение о прекращении деятельности в России вряд ли окажет серьёзное влияние на доходы Yanmar.

Зарегистрированная в Москве компания «Янмар РУС» продавала дизельные генераторы и сельскохозяйственные насосы с 2014 года. Компания приостановила большую часть своей деятельности с марта 2022 года после того, как Россия вторглась в Украину.

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