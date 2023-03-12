Yanmar сворачивает операции в России
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Токио, 9 марта (Jiji Press). Компания Yanmar Holdings заявила в среду о прекращении всех бизнес-операций в России из-за войны против Украины.
Японский производитель сельскохозяйственной техники заявил, что прекратит деятельность дочерней компании «Янмар РУС» в начале следующего месяца.
Компания заявила, что «при нынешних обстоятельствах продолжение нашего бизнеса в России невозможно».
Решение о прекращении деятельности в России вряд ли окажет серьёзное влияние на доходы Yanmar.
Зарегистрированная в Москве компания «Янмар РУС» продавала дизельные генераторы и сельскохозяйственные насосы с 2014 года. Компания приостановила большую часть своей деятельности с марта 2022 года после того, как Россия вторглась в Украину.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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