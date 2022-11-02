Япония примет участие в новой компании-операторе «Сахалин-1»

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Токио, 1 ноября (Jiji Press). Япония планирует стать новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-1» на Дальнем Востоке России, заявил министр промышленности Нисимура.

«Сахалин-1» – «крайне важный проект с точки зрения энергетической безопасности», – подчеркнул Нисимура на пресс-конференции.

Японское правительство считает необходимым сохранить интересы страны в проекте в то время, когда перед страной стоит задача снижения своей нефтяной зависимости от Ближнего Востока, которая в настоящее время составляет около 90%.

В проекте Sakhalin Oil and Gas Development Co., или SODECO, консорциум, поддерживаемый японским правительством, в который также входят торговые дома Itochu Corp. и Marubeni Corp., имеет долю около 30 процентов.

По словам Нисимуры, правительство обратилось к президенту SODECO с призывом положительно рассмотреть возможность участия в новом операторе «Сахалин-1».

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