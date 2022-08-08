Путин запретил продажу акций компании «Сахалин-1» до конца года
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Токио, 5 августа (Jiji Press). Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий компаниям в Японии и других недружественных странах продавать доли в проекте разработки нефти и природного газа «Сахалин-1» до 31 декабря. Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС.
Sakhalin Oil and Gas Development Co., токийская компания, находящаяся в совместном владении, которой в основном владеют правительство Японии, торговые дома Itochu Corp. и Marubeni Corp. и Japan Petroleum Exploration Co., имеет 30 % доли в проекте.
В марте американский нефтяной гигант Exxon Mobil Corp. объявил о выходе из проекта в ответ на вторжение России в Украину.
Решение Путина, очевидно, направлено на то, чтобы остановить отток западных энергетических компаний из России после её вторжения в Украину.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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