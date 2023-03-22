Кисида приглашает президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и других лидеров на саммит G-7

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Нью-Дели, 20 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что пригласит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и лидеров семи других стран, не входящих в «Большую семёрку», на саммит крупнейших демократий G-7, который пройдёт в мае в городе Хиросима на западе Японии.

Выступая перед журналистами во время поездки в Нью-Дели, Кисида сказал, что он также пригласит на саммит G-7 глав семи международных организаций, в том числе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В G-7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз.

Кисида сказал, что хочет обсудить пути обеспечения энергетической и продовольственной безопасности на саммите G-7. «Для решения этих проблем необходимо работать с широким кругом партнеров в международном сообществе», – сказал он.

Кисида и Юн встретились в Токио 16 марта. Остальные семь стран, не входящих в «Большую семёрку», – это Индия, Индонезия, Австралия, Острова Кука, Коморские острова, Бразилия и Вьетнам.

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