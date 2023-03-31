Япония выделит помощь в размере 30 000 йен семьям с низким доходом
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио (Jiji Press). Японское правительство приняло решение выделить домохозяйствам с низким доходом помощь в размере 30 000 йен в рамках дополнительных мер по борьбе с ростом цен 22 марта.
На заседании целевой группы по борьбе с сохраняющейся инфляцией и обеспечению роста заработной платы правительство также приняло решение направить по 50 000 йен на каждого ребенка в малоимущих семьях.
Рабочая группа, возглавляемая премьер-министром Кисидой Фумио, планирует потратить более 2 трлн йен из резервных фондов правительства заложенных в бюджета на 2022 финансовый год для финансирования программ денежной помощи и других мер, в том числе против новой пандемии коронавируса.
Пакет дополнительных мер будет утвержден на заседании кабинета министров в этом месяце.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 94% жителей Японии ощутили повышение цен
- В следующем году запланировано повышение цен на более чем 7000 продуктов питания
- Потребительские цены в Японии впервые за 40 лет выросли на 3,6%
- Рост цен влияет на внешкольное обучение детей в Японии
- Суровые будни внештатных сотрудников ключевых сфер и проблемы трудоустройства женщин на фоне пандемии
- Своими силами уже не выбраться: «андеркласс» по-японски