Япония выделит помощь в размере 30 000 йен семьям с низким доходом

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Токио (Jiji Press). Японское правительство приняло решение выделить домохозяйствам с низким доходом помощь в размере 30 000 йен в рамках дополнительных мер по борьбе с ростом цен 22 марта.

На заседании целевой группы по борьбе с сохраняющейся инфляцией и обеспечению роста заработной платы правительство также приняло решение направить по 50 000 йен на каждого ребенка в малоимущих семьях.

Рабочая группа, возглавляемая премьер-министром Кисидой Фумио, планирует потратить более 2 трлн йен из резервных фондов правительства заложенных в бюджета на 2022 финансовый год для финансирования программ денежной помощи и других мер, в том числе против новой пандемии коронавируса.

Пакет дополнительных мер будет утвержден на заседании кабинета министров в этом месяце.







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