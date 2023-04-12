Главы государств G-7 обсудят широкие вопросы Индо-Тихоокеанского региона

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Токио, 11 апреля (Jiji Press). Ключевой повесткой дня предстоящей встречи в Японии министров иностранных дел стран «Большой семёрки» станет вопрос Индо-Тихоокеанского региона, в том числе агрессия России против Украины и вопросы, связанные с гегемонистскими действиями Китая, сообщили информированные источники.

Японское правительство, председательствующее в G-7 в этом году, надеется, что министры проведут обсуждения с целью достижения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона на трёхдневной встрече в Каруидзаве, префектура Нагано, с 16 апреля, чтобы проложить путь к Саммит G-7 в Хиросиме в следующем месяце.

После встречи министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса встретится с прессой, чтобы объяснить результаты шестираундовых переговоров, которые будут проводиться по разным темам.

С самого начала российского вторжения в Украину японское правительство призвало западные демократии проявлять бдительность в отношении действий Китая, подчеркнув, что безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона неразделимы.

«Поскольку министры проведут встречу в Японии, мы хотим, чтобы они обсудили вопросы в этом регионе», – сказал Хаяси.

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