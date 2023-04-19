Главы МИД «Большой семёрки» выступают против угроз со стороны Китая и российского вторжения
НовостиОбщество Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Каруидзава, префектура Нагано, 18 апреля (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» опубликовали во вторник совместное заявление, в котором выразили свое несогласие с военными угрозами со стороны Китая и вторжением России в Украину.
Министры «Большой семёрки» напомнили Китаю о необходимости «воздерживаться от угроз, принуждения, запугивания или применения силы» выразив своё решительное несогласие с «любыми односторонними попытками изменить статус-кво с помощью силы или принуждения».
«Нет никаких правовых оснований для экспансионистких притязаний Китая в Южно-Китайском море, и мы выступаем против милитаризации региона Китаем», - говорится в заявлении, которое было опубликовано после трёхдневной встречи министров «Большой семёрки» в Каруидзаве, префектура Нагано, центральная Япония.
Высокопоставленные дипломаты также заявили, что они «по-прежнему серьёзно обеспокоены ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях».
Они подтвердили важность мира и стабильности вокруг Тайваньского пролива и призвали к мирному урегулированию проблем, возникающих вокруг него.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
КНР G7 / «Большая семёрка» Jiji Press Вторжение России в Украину