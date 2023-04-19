Главы МИД «Большой семёрки» выступают против угроз со стороны Китая и российского вторжения

Общество Политика

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Каруидзава, префектура Нагано, 18 апреля (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» опубликовали во вторник совместное заявление, в котором выразили свое несогласие с военными угрозами со стороны Китая и вторжением России в Украину. 

Министры «Большой семёрки» напомнили Китаю о необходимости «воздерживаться от угроз, принуждения, запугивания или применения силы» выразив своё решительное несогласие с «любыми односторонними попытками изменить статус-кво с помощью силы или принуждения».

«Нет никаких правовых оснований для экспансионистких притязаний Китая в Южно-Китайском море, и мы выступаем против милитаризации региона Китаем», - говорится в заявлении, которое было опубликовано после трёхдневной встречи министров «Большой семёрки» в Каруидзаве, префектура Нагано, центральная Япония.

Высокопоставленные дипломаты также заявили, что они «по-прежнему серьёзно обеспокоены ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях».

Они подтвердили важность мира и стабильности вокруг Тайваньского пролива и призвали к мирному урегулированию проблем, возникающих вокруг него.

 

記者会見する林芳正外相＝１８日午前、長野県軽井沢町

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

  

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