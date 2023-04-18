Министры G-7 предостерегают Китай в связи с его возможной военной помощью России
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Каруидзава, префектура Нагано, 17 апреля (Jiji Press). Министры иностранных дел «Большой семёрки» пообещали тесно сотрудничать в противодействии военной помощи России, предупредив Китай в связи с возможным предоставлением оружия России.
Министры «Большой семёрки» подтвердили сохранение жестких санкций против России и твёрдую поддержку Украины.
Планируется, что 18 апреля министры иностранных дел выпустят совместное заявление по завершении трёхдневной встречи в Каруидзаве в префектуре Нагано в центральной Японии.
Ожидается, что заявление задаст направление дискуссиям на саммите G-7, который пройдёт в городе Хиросима в следующем месяце.
«Мы хотим решительно продемонстрировать миру волю «Большой семёрки» защищать международный порядок, основанный на верховенстве закона», – заявил журналистам после дневного заседания министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса, председательствующий на встрече в Каруидзаве.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Исторический поворотный момент для международного сообщества: отчёт правительства Японии
- Кисида может пригласить Моди на саммит G7 в Хиросиме
- Страны G-7 пообещали продолжать поддерживать Украину
- «Большая семёрка» добивается принятия действенных мер ООН в связи с запуском северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты