Министры G-7 предостерегают Китай в связи с его возможной военной помощью России

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Каруидзава, префектура Нагано, 17 апреля (Jiji Press). Министры иностранных дел «Большой семёрки» пообещали тесно сотрудничать в противодействии военной помощи России, предупредив Китай в связи с возможным предоставлением оружия России.

Министры «Большой семёрки» подтвердили сохранение жестких санкций против России и твёрдую поддержку Украины.

Планируется, что 18 апреля министры иностранных дел выпустят совместное заявление по завершении трёхдневной встречи в Каруидзаве в префектуре Нагано в центральной Японии.

Ожидается, что заявление задаст направление дискуссиям на саммите G-7, который пройдёт в городе Хиросима в следующем месяце.

«Мы хотим решительно продемонстрировать миру волю «Большой семёрки» защищать международный порядок, основанный на верховенстве закона», – заявил журналистам после дневного заседания министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса, председательствующий на встрече в Каруидзаве.

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