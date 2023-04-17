Министры G-7 подтверждают сотрудничество для урегулирования ситуации с Китаем

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Каруидзава, префектура Нагано, 16 апреля (Jiji Press). Министры иностранных дел «Большой семёрки» подтвердили сотрудничество в отношении Китая на своей встрече в центральном японском городе Каруидзава, которая началась 16 апреля.

На рабочем обеде официальные лица «Большой семёрки» подтвердили свое неприятие любых попыток Пекина изменить статус-кво силой и важность мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Председательствующий на трехдневной встрече министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса заявил, что также важно выстроить конструктивные и стабильные отношения с Китаем для решения глобальных проблем. Это замечание поддержали другие участники.

Министры из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского Союза осудили неоднократные запуски баллистических ракет Северной Кореей.

Официальные лица согласились с важностью единства членов «Большой семёрки» в отношениях с Китаем и Северной Кореей.

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