Блинкен призывает к продолжению усилий по нераспространению ядерного оружия
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Каруидзава, преф. Нагано, 18 апреля (Jiji Press) -- Находящийся с визитом в Японии Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность продолжения усилий по реализации ядерного нераспространения.
Блинкен сделал эти замечания на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Каруидзаве, префектура Нагано, центральная Япония.
Упомянув о ядерной угрозе со стороны России, запусках баллистических ракет Северной Кореей и наращивании ядерных боеголовок Китаем, Блинкен сказал: «Эти действия только укрепляют нашу решимость бороться с ядерной угрозой».
«Общее сокращение глобальных ядерных арсеналов должно продолжаться и не должно быть обращено вспять», - также сказал он.
Блинкен выразил благодарность Японии за «высокий приоритет, который она придает этой теме (устранению ядерных угроз) в рамках своего председательства в G-7».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.].]
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