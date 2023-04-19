Блинкен призывает к продолжению усилий по нераспространению ядерного оружия

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Каруидзава, преф. Нагано, 18 апреля (Jiji Press) -- Находящийся с визитом в Японии Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность продолжения усилий по реализации ядерного нераспространения.

Блинкен сделал эти замечания на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Каруидзаве, префектура Нагано, центральная Япония.

Упомянув о ядерной угрозе со стороны России, запусках баллистических ракет Северной Кореей и наращивании ядерных боеголовок Китаем, Блинкен сказал: «Эти действия только укрепляют нашу решимость бороться с ядерной угрозой».

«Общее сокращение глобальных ядерных арсеналов должно продолжаться и не должно быть обращено вспять», - также сказал он.

Блинкен выразил благодарность Японии за «высокий приоритет, который она придает этой теме (устранению ядерных угроз) в рамках своего председательства в G-7».







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