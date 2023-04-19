Mitsubishi Electric позволяет работать удаленно из-за рубежа
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Токио, 18 апреля (Jiji Press) - Mitsubishi Electric Corp.. заявила во вторник, что она ввела систему, которая позволяет сотрудникам работать удаленно в офисе в стране, отличной от страны их проживания.
Mitsubishi Electric работает в 44 странах. Из примерно 146 000 сотрудников компании 40 процентов работают за пределами Японии.
Предполагается, что новая система будет использоваться маркетинговым, административным и другим персоналом. Они смогут удаленно участвовать в операциях и проектах на основе договоров между подразделениями компании, расположенными по месту их проживания и работы.
Система, вступившая в силу в этом месяце, призвана способствовать распределению персонала на подходящие должности и развитию человеческих ресурсов за счет гибкого стиля работы.
Компания также надеется привлечь работников, знакомых с культурой и деловой практикой различных регионов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.].]
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