Mitsubishi Electric позволяет работать удаленно из-за рубежа

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Токио, 18 апреля (Jiji Press) - Mitsubishi Electric Corp.. заявила во вторник, что она ввела систему, которая позволяет сотрудникам работать удаленно в офисе в стране, отличной от страны их проживания.

Mitsubishi Electric работает в 44 странах. Из примерно 146 000 сотрудников компании 40 процентов работают за пределами Японии.

Предполагается, что новая система будет использоваться маркетинговым, административным и другим персоналом. Они смогут удаленно участвовать в операциях и проектах на основе договоров между подразделениями компании, расположенными по месту их проживания и работы.

Система, вступившая в силу в этом месяце, призвана способствовать распределению персонала на подходящие должности и развитию человеческих ресурсов за счет гибкого стиля работы.

Компания также надеется привлечь работников, знакомых с культурой и деловой практикой различных регионов.





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