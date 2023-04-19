Угандийская лесбиянка получила статус беженца в Японии

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Осака (Jiji Press) – 19 апреля Япония предоставила статус беженца угандийской женщине, которая бежала из своей страны, опасаясь преследования гомосексуальных людей.

Женщина в возрасте 30 лет покинула Уганду в 2020 году, так как подверглась нападению со стороны полицейских после того, как призналась своей матери, что она лесбиянка.

После прибытия в Японию она подала заявление о признании беженцем в Региональное бюро иммиграционных служб Осаки, но заявление было отклонено.

В марте этого года окружной суд Осаки обязал правительство предоставить женщине статус беженца, и это решение стало окончательным после того, как правительство не стало его обжаловать.

После того, как женщине было вручено свидетельство о признании беженцем, она сказала журналистам, что хочет сказать спасибо всем людям, которые ее поддержали, и что она считает свое будущее светлым.







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