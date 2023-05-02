Правительство Японии объявляет о дополнительной помощи Rapidus в размере 260 млрд йен

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Токио, 25 апреля (Jiji Press). Министерство промышленности Японии заявило, что выделит 260 миллиардов йен дополнительной помощи Rapidus Corp. для строительства завода по производству полупроводников нового поколения в Титосе, Хоккайдо, на севере Японии.

Правительство увеличит свою финансовую поддержку токийской компании Rapidus, которая, по оценкам, нуждается в общей сложности в 5 трлн йен для строительства завода.

На этом заводе компания Rapidus намерена в 2027 году начать массовое производство чипов по 2-нанометровому технологическому процессу, которые имеют решающее значение для таких передовых технологий, как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

«Передовые полупроводники — это стратегически необходимая технология», — заявил на пресс-конференции министр промышленности Нисимура Ясутоси, добавив, что правительство будет оказывать необходимую поддержку и в дальнейшем.

Министерство одобрило бизнес-план Rapidus на 2023 финансовый год, который включает в себя строительство здания для размещения опытной линии, которая должна заработать уже в 2025 году, и приобретение современного оборудования для производства микросхем.

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