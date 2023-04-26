Полиция Токио начала использовать экспресс-тест на «наркотики для изнасилования на свидании»

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Токио, 26 апреля (Jiji Press). В этом месяце полиция Токио начала использовать набор для тестирования, который может всего за несколько минут определить, давали ли жертве сексуального насилия так называемый «наркотик для изнасилования на свидании».

Столичное полицейское управление отправило наборы для экспресс-тестирования во все свои полицейские участки, кроме отделений на отдалённых островах. Это первая подобная инициатива в Японии.

«Ожидается, что это поможет стабилизировать сознание жертв и ускорить расследование», – сказал высокопоставленный чиновник управления.

«Наркотики для изнасилования на свидании» – снотворное либо другой наркотик, который используют лица, совершающие сексуальное насилие, чтобы жертвы потеряли сознание или не могли сопротивляться. Такие наркотики обычно подсыпают в напитки.

По данным управления, существующие анализы мочи на такие наркотики дают результаты только через месяц.

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