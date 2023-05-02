Прокуратура расследует действия 13 сотрудников тюрьмы в Нагое

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Нагоя, 27 апреля (Jiji Press). Тюрьма в префектуре Айти, центральная Япония, в пятницу инициировала прокурорское расследование против 13 своих сотрудников в связи с предполагаемым насилием в отношении заключённых.

Прокуратура округа Нагоя проведёт расследование, чтобы определить, следует ли предъявлять обвинения офицерам в возрасте от 21 до 37 лет.

Министерство юстиции объявило о дисциплинарных мерах в отношении 33 человек, работающих в тюрьме Нагоя. В из число входит начальник тюрьмы Наката Гакудзи, которому был объявлен строгий выговор.

13 офицеров подозреваются в нападении на трёх заключённых в тюрьме в Миёси в период с марта по август 2022 года. Один из них, 25-летний тюремный надзиратель, как утверждается, нанёс заключённому травму головы, протащив его через окно для подачи пищи в двери тюремной камеры.

Было подтверждено девяносто девять случаев насилия. Тюремный надзиратель и двое других были отстранены от работы на шесть месяцев за применение насилия от 14 до 29 раз, все они уволились.

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