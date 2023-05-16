Кисида стремится достичь соглашения по правилам использования искусственного интеллекта на саммите G-7

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Токио, 15 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что он намерен достичь соглашения о разработке международных правил для инструментов генеративного искусственного интеллекта на саммите «Большой семёрки» в городе Хиросима.

В интервью Jiji Press и другим медиа-организациям Кисида выразил готовность возглавить международные дискуссии по нормотворчеству для инструментов генеративного ИИ и материализации предложенной Японией концепции свободного потока данных с доверием (DFFT) в рамках инициативы Hiroshima AI Process.

«Я хочу запустить Хиросимский процесс искусственного интеллекта как можно скорее после достижения соглашения на саммите, – сказал Кисида о встрече, запланированной на 19-21 мая. – У генеративного ИИ есть потенциал и риски для радикального изменения экономики, промышленности и общества».

В интервью Кисида также сказал, что он сделает саммит возможностью послать сигнал международному сообществу о том, что попытки изменить статус-кво силой неприемлемы.

По словам Кисиды, лидеры «Большой семёрки» выразят решительное неприятие российской угрозы применения ядерного оружия и чётко продемонстрируют свою решимость продолжать защищать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона.

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