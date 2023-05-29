Японский актёр Якусё Кодзи получил награду за лучшую мужскую роль в Каннах

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Канны, Франция, 27 мая (Jiji Press). Японский актёр Якусё Кодзи получил награду за лучшую мужскую роль на 76-м Каннском кинофестивале за роль в фильме «Идеальные дни» режиссера Вима Вендерса из Германии.

Также на фестивале японский сценарист Сакамото Юдзи получил награду за лучший сценарий фильма «Монстр» японского режиссера Корээды Хирокадзу.

Японский актёр получил награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале, одном из кинофестивалей «Большой тройки», впервые с 2004 года, когда Ягира Юя стал первым японцем, получившим эту награду за роль в фильме «Никто не знает» режиссёра Кореэды.

«Я заберу этот (приз) домой. Спасибо» – 67-летний Якусё с улыбкой выразил свою радость на церемонии награждения, сказав слова благодарности персоналу, коллегам по фильму и своей жене.

«Идеальные дни» были полностью сняты Вендерсом в Токио. В фильме показаны мысли немногословного уборщика общественного туалета, которого играет Якусё. Пока не решено, когда состоится премьера фильма в Японии.

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