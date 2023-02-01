Кассовые сборы в кинотеатрах Японии в 2022 году выросли на 31,6%

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Токио, 31 января (Jiji Press). Кассовые сборы в Японии в 2022 году выросли на 31,6% по сравнению с предыдущим годом до 213 111 млн йен, в основном отражая популярность японских аниме-фильмов, сообщила Ассоциация кинопродюсеров Японии.

По данным ассоциации, количество посетителей кинотеатров увеличилось на 32,4% до 152 005 000 человек.

«Кассовые сборы в Японии восстановились почти до среднего уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса», – заявил глава ассоциации Симатани Ёсисигэ.

Все три самых кассовых японских фильма были анимационными, а «One Piece Film Red» заработал 19,7 миллиарда йен.

Второе место занял «Дзюдзюцу кайсэн 0» с кассовыми сборами 13,8 млрд йен, за ним следует «Судзумэ-но тодзимари» с 13,15 млрд йен.

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