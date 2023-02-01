Кассовые сборы в кинотеатрах Японии в 2022 году выросли на 31,6%
НовостиЭкономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 31 января (Jiji Press). Кассовые сборы в Японии в 2022 году выросли на 31,6% по сравнению с предыдущим годом до 213 111 млн йен, в основном отражая популярность японских аниме-фильмов, сообщила Ассоциация кинопродюсеров Японии.
По данным ассоциации, количество посетителей кинотеатров увеличилось на 32,4% до 152 005 000 человек.
«Кассовые сборы в Японии восстановились почти до среднего уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса», – заявил глава ассоциации Симатани Ёсисигэ.
Все три самых кассовых японских фильма были анимационными, а «One Piece Film Red» заработал 19,7 миллиарда йен.
Второе место занял «Дзюдзюцу кайсэн 0» с кассовыми сборами 13,8 млрд йен, за ним следует «Судзумэ-но тодзимари» с 13,15 млрд йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Анимационный фильм Синкая Макото «Судзумэ» примет участие в конкурсе в Берлине
- Будущее японских аниме: Хосода Мамору и Синкай Макото (часть 1)
- Будущее японских аниме: Хосода Мамору и Синкай Макото (часть 2)
- Связь человека и Вселенной глазами Синкая Макото: интервью с создателем блокбастера «Твоё имя»
- Миядзаки Хаяо в 2023 году выпустит новый фильм
- В Японии открылся «Парк Гибли»
- Какие фильмы студии Ghibli больше всего любят в Японии? Результаты опроса
- «Парк Гибли»: долгожданное открытие 1 ноября
- В ноябре 2022 года откроется «Парк Гибли» в Айти: миры Лапуты и Тоторо
- Миядзаки Хаяо и его наставник Оцука Ясуо: 58 лет в мире аниме
- Студия «Гибли» вчера, сегодня и завтра
- Возрождение «Студии Гибли»: первый полнометражный 3D-фильм «Ая и ведьма» от Миядзаки Горо и другие новости
- Будущее японских аниме
- Фотографии из музея студии «Гибли» в Митаканомори
- Тема природы в мировоззрении Хаяо Миядзаки – взгляд сквозь призму паназиатизма